بدء إصلاح ورصف شارع الأزهر اتجاه ميدان الأوبرا

اللواء خالد عبد العال
كتب عبد الرحمن سيد
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تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، على أعمال انطلقت منذ قليل لإصلاح وكشط ورصف شارع الأزهر فى الاتجاه القادم من محور صلاح سالم، وحتى ميدان الأوبرا، بوسط القاهرة وتستمر العمال 7 ساعات من 12 ليلا وحتى السادسة صباح اليوم الثلاثاء مع تدعيم الطريق بالخدمات المرورية.
وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة، مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.
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