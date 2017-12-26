انفجار فى خط لأنابيب نفط ليبى تابع لشركة الواحة يصل إلى ميناء السدر





رويترز

قال مصدر نفطى ليبى فى تصريح مقتضب، اليوم الثلاثاء، أن انفجار وقع فى خط لأنابيب النفط تابع لشركة الواحة يصل إلى ميناء السدر.

فى سياق متصل، قال مصدر بقطاع النفط إنه تمت إعادة فتح موانئ السدر والبريقة والزويتينة النفطية فى ليبيا، أمس الاثنين، بعد إغلاقها الأسبوع الماضى بسبب سوء الأحوال الجوية .