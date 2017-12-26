انفجار فى خط لأنابيب نفط ليبى تابع لشركة الواحة يصل إلى ميناء السدر

انفجار فى خط لأنابيب نفط ليبى تابع لشركة الواحة يصل إلى ميناء السدرالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:17 م
انفجار -أرشيفية
رويترز
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قال مصدر نفطى ليبى فى تصريح مقتضب، اليوم الثلاثاء، أن انفجار وقع فى خط لأنابيب النفط تابع لشركة الواحة يصل إلى ميناء السدر.
فى سياق متصل، قال مصدر بقطاع النفط إنه تمت إعادة فتح موانئ السدر والبريقة والزويتينة النفطية فى ليبيا، أمس الاثنين، بعد إغلاقها الأسبوع الماضى بسبب سوء الأحوال الجوية.
والأسبوع الماضى قال مصدر نفطى، إن طقسا سيئا أدى إلى إغلاق موانئ تصدير النفط فى شرق ليبيا السدر والزويتينة والبريقة، وأوضح المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه أنه لا توجد ناقلات تنتظر الرسو حاليا فى أى من الموانئ الثلاثة.
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