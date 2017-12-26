انتشار أمنى حول المقرات الكنسية بشمال سيناء لتأمين احتفالات عيد الميلاد





شمال سيناء ـ محمد حسين

كثفت قوات الأمن بشمال، سيناء انتشارها حول المقرات الكنسية الثلاثة فى مدينة العريش بشمال سيناء.

وقال مصدر أمنى، إن القوات أقامت كردون أمنى حول مقر كنيسة مارجرجس، وسط مدينة العريش، ومطرانية العريش فى حى عاطف السادات شرق العريش، والاستراحات الكنسية فى منطقة المساعيد غرب العريش.

وأوضح المصدر، أن التأمين شمل محيط المقرات الكنسية وإغلاق الشوارع المؤدية إليها والسماح بالمرور من بوابات الكشف عن المفرقعات والتحقيق من الشخصية.

فيما قال مصدر كنسى بشمال سيناء، إن المسيحيين المقيمين فى مدينة العريش، وصلت أعداد قليلة منهم للكنيسة والمطرانية لأداء الصلوات.