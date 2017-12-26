video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتحار ربة منزل بتناول عقاقير أدت لتسممها بالمنوفية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 07:52 م
انتحار ربة منزل بتناول عقاقير أدت لتسممها بالمنوفية تسمم - أرشيفية


المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

لقيت ربة منزل مصرعها أثر انتحارها بتناولها أقراص دوائية أدت إلى إصابتها بالتسمم ووفاتها بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

 

تلقت مديرية امن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام " ن. م. ل " 19 سنة، ربة منزل، وحديثة الزواج، مقيمة بقرية طليا التابعة للمركز، ومصابة بالتسمم وتوفت عقب وصولها.

 

بالانتقال والفحص وسؤال والدها قرر أنه أثناء إيقاظها من نومها فوجئوا بأنها لا ترد عليهم، وتم نقلها إلى المستشفى، وبالفحص تبين أنها تناولت أقراص دوائية أدت لتسممها ووفاتها، نتيجة لخلافات مع زوجها.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة . 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 8974 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 3317 قرار إزالة إشغالات بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

اشمون

تسمم



لا تفوتك
مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة