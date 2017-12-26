انتحار ربة منزل بتناول عقاقير أدت لتسممها بالمنوفية

تسمم - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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لقيت ربة منزل مصرعها أثر انتحارها بتناولها أقراص دوائية أدت إلى إصابتها بالتسمم ووفاتها بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
تلقت مديرية امن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام " ن. م. ل " 19 سنة، ربة منزل، وحديثة الزواج، مقيمة بقرية طليا التابعة للمركز، ومصابة بالتسمم وتوفت عقب وصولها.
بالانتقال والفحص وسؤال والدها قرر أنه أثناء إيقاظها من نومها فوجئوا بأنها لا ترد عليهم، وتم نقلها إلى المستشفى، وبالفحص تبين أنها تناولت أقراص دوائية أدت لتسممها ووفاتها، نتيجة لخلافات مع زوجها.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .
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