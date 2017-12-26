اليوم.. رئيس مجلس الدولة يتوجه لدولة المغرب لحضور مؤتمر قانونى

اليوم.. رئيس مجلس الدولة يتوجه لدولة المغرب لحضور مؤتمر قانونىالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:56 ص
المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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أكد مصدر بمجلس الدولة، أن المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة سيتوجه اليوم الثلاثاء ،لدولة المغرب لحضور مؤتمر قانونى في مجال التحكيم. وذلك بدعوة موجهة له من وزير العدل بدولة المغرب، كما تتطرق الزيارة للتعرف على نظام العمل القضائى والإدارى داخل دولة المغرب والاطلاع على أحدث الأحكام القضائية الصادرة عن المجلس.
وأضاف المصدر، أن رئيس مجلس الدولة رحب بدعوة وزير العدل المغربى، وسيغادر بصحبة وفد قضائى مصرى من مجلس الدولة.
جاء ذلك فى إطار الزيارات الدولية والعربية التى يقوم بها المستشار أحمد أبو العزم منذ توليه رئاسة مجلس الدولة .
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