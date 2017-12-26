اليوم.. "المركزى للإحصاء" يعقد ندوة تثقيفية حول "مؤشر المعرفة الدولى"





كتبت- هبة حسام

يعقد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء ندوة تثقيفية حول "مؤشر المعرفة الدولى"، بحضور اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز، وجمال بن حويرب مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويحاضر فى الندوة، هانى تركى مدير مشروع المعرفة للجميع ورئيس المستشارين التقنيين فى برنامج الامم المتحدة الانمائى.

تأتى الندوة فى إطار حرص الجهاز تسليط الضوء على ما تم مناقشته فى مؤتمر قمة المعرفة فى دورته الرابعة تحت شعار( المعرفة .. والثورة الصناعية الرابعة ) والذى عقد فى دبى خلال الفترة من 21 وحتى 22 نوفمبر 2017، حيث تناول هذا المؤتمر أهم القضايا المعرفية الراهنة، وطرح الحلول لمواجهة التحديات سعياً إلى تقدم الأمم.

ووفقا لجهاز الإحصاء، سيتم خلال الندوة عرض لمؤشر المعرفة الذى يقيس المعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الانسانية المعاصرة، كما يستعرض مكونات المؤشر ودراسة موقف مصر وتحديد المؤشرات الفرعية غير المتوافرة.

يذكر أن مصر حصلت على المركز الـ95 من إجمالى 131 دولة فى مؤشر المعرفة.