اليوم السابع: أمن مصر المائى لا يعتمد على الوعود





تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل مباحثات سامح شكرى وزير الخارجية مع نظيره الإثيوبى فى العاصمة أديس أبابا، حيث جددت مصر التأكيد على حرصها على استكمال الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، وشدد شكرى على حساسية أمن مصر المائى.

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