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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:19 م
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اليمن يناشد المنظمات الدولية بالوقوف ضد الحوثيين لملاحقتهم الصحفيين

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:33 م
اليمن يناشد المنظمات الدولية بالوقوف ضد الحوثيين لملاحقتهم الصحفيين العنف فى اليمن- أرشيفية


أ ش أ
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ناشد وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني، المجتمع الدولى والمنظمات الدولية، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، بسبب ملاحقتهم للصحفيين والإعلاميين فى المناطق الخاضعة لسيطرتهم باليمن.

وأشار الإرياني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نشر الحوثيين لقوائم بها أسماء وصور الصحفيين والإعلاميين المستهدفين ليس بجديد على المنظمات الإرهابية، حيث إن "القاعدة" و"داعش" قد فعلوها من قبل".
وطالب وزير الإعلام اليمنى المنظمات المعنية بالوقوف ضد الاستهداف الممنهج ضد صحفيى اليمن.

 


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