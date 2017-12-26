اليقظة الأمنية وراء سقوط عامل عقب سرقة شركة مستلزمات طبية بالسيدة زينب





كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب أثناء تفقد الأوضاع الأمنية بشارع المواردى من ضبط "نبيل.م.أ" 47 سنة عامل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرهم 7581 لسنة 2007م أول أكتوبر سرقة مسكن وبحوزته أجنة حديدية ومبلغ 4 آلاف جنيه.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل شركة للمستلزمات الطبية الكائنة بشارع المواردى، ملك "باهر.ن.إ" 33 سنة طالب بكلية الصيدلة، بأسلوب كسر الكالون باستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته.

وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.