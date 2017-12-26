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الوطنية الليبية للنفط: طرابلس خسرت 90 ألف برميل يوميا من الخام

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 05:56 م
الوطنية الليبية للنفط: طرابلس خسرت 90 ألف برميل يوميا من الخام حقل نفط


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أكدت مصادر بالمؤسسة الوطنية للنفط، أن ليبيا خسرت حوالى 90 ألف برميل يوميا من الخام بسبب تفجير خط أنابيب. 
 
وقال مصدر عسكرى ليبى، إن مسلحين قاموا بتفجير خط أنابيب لنقل النفط اليوم الثلاثاء، مما تسبب فى إلحاق أضرار بخط الأنابيب.

وأضاف المصدر أن المسلحين وصلوا فى سيارتين وزرعوا متفجرات فى خط الأنابيب الذى يغذى ميناء السدر.

 

 


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