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"المركزى للإحصاء": 29% ارتفاعا فى صناعة المنتجات الغذائية.. و 14% للورق

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:00 ص
"المركزى للإحصاء": 29% ارتفاعا فى صناعة المنتجات الغذائية.. و 14% للورق منتجات غذائية


كتبت- هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير له صادر خلال ديسمبر الجارى، أن صناعة المنتجات الغذائية من أعلى الصناعات التى شهدت ارتفاعا فى تكلفة إنتاجها خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث ارتفعت صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 29.2%، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2016.
 
وأشار التقرير الإحصائى، إلى معدلات التغير السنوى التى شهدتها صناعات أخرى خلال شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بمثيله من عام 2016، والتى جاء أهمها معدل التغير فى صناعة الورق ومنتجاته، والذى بلغ 14.2%، بالإضافة إلى صناعة المواد والمنتجات الكيماوية، والتى ارتفعت بنسبة 19%.



 

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التعبئة والاحصاء

المنتجات الغذائية

الصناعات

اخبار الاقتصاد



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