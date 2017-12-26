"المترو": مقترح رفع سعر التذكرة يستهدف الحفاظ على المرفق من الانهيار





كتب سمير حسنى

قال أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمى باسم مترو الأنقاق، إن هناك عدة مقترحات يتم دراستها حاليا لزيادة سعر التذكرة، وعند الاستقرار على الوضع النهائى سيتم الإعلان عنه، مشددا على أن الهدف من زيادة سعر التذكرة هو الحفاظ على المرفق من الانهيار، حتى لا تكون نهايته مثل نهاية "مترو الميرغنى".

وأشار المتحدث الرسمى باسم مترو الأنقاق، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، ويذاع على قناة eXtra news، إلى أن تطبيق الزيادة سيكون بعد الانتهاء من تركيب البوابات الجديدة وافتتاح الخط الثالث بالمرحلة الرابعة والتى تبدأ من محطة الأهرام بمصر الجديدة حتى محطة نادى الشمس.

وتابع المتحدث باسم مترو الأنفاق، قائلا: الخط الأول للمترو يحتاج تطوير بقيمة 26 مليار جنيه، فضلًا عن القطارات المكيفة التى تم إضافتها بواقع 20 قطارا بتكلفة 2.3 مليار جنيه، مضيفًا: " تم تركيب 850 بوابة ذكية فى الخط الأول والثانى للعمل بنظامين، الكارت الذكى - وتذكرة الوحدة الواحدة".

وحذر "عبدالهادى"، من تهرب بعض المواطنين من دفع تذكرة المترو عبر القفز من أعلى البوابات، قائلا: "اللى هايتسرب من المحطة هايدفع 50 جنيه غرامة"، كاشفا عن توقيع بروتوكول مع محافظ القليوبية، يهدف لتحويل محطات المترو إلى نموذجية وباكيات داخل المحطات بإيجار رمزى، خلال 6 أشهر.