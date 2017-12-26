المترو: حركة الخط الثالث تعمل من العتبة للعباسية لحين شفط مياه النفق

المترو: حركة الخط الثالث تعمل من العتبة للعباسية لحين شفط مياه النفقالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:32 ص
مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أن حركة الخط الثالث تعمل من العتبة حتى العباسية فقط، بينما توقفت من العباسية حتى الأهرام بمصر الجديدة.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أنه جارى شفط المياه بنفق محطة كلية البنات من أجل إعادة الكهرباء، واستئناف حركة المترو فى القطاع من العباسية لمحطة الأهرام بمصر الجديدة.
وقد تعطلت حركة قطارات الخط الثالث للمترو فى المسافة من محطة العباسية حتى محطة الأهرام بمصر الجديدة، بسبب انكسار ماسورة مياه فى محطة كلية البنات، وقد غطت المياه نفق المترو، مما دفع شركة المترو لفصل الكهرباء عن المسافة من محطة العباسية حتى محطة الأهرام، وإيقاف حركة القطارات، من أجل سحب المياه المتراكمة، وإصلاح الماسورة.
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