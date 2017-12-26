المتحدث باسم وزارة الكهرباء: تركيب 40 مليون عداد ذكى خلال 10 سنوات

المتحدث باسم وزارة الكهرباء: تركيب 40 مليون عداد ذكى خلال 10 سنواتالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:29 ص
عداد كهرباء - صورة أرشيفية
كتب سمير حسنى
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إن العدادات الذكية مشروع ريادى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يعد نقلة تكنولوجية وطفرة كبيرة، موضحا أن من مميزاتها الشحن عن طريق الهاتف، أو الشحن قبل أو بعد الاستهلاك، فضلا عن إمكانية تحديد كمية الاستهلاك طوال الشهر.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، ويذاع على قناة eXtra news، أن العام المقبل سيشهد تركيب 250 ألف عداد ذكى، بالعبور ومدينة نصر، كاشفا أن المستهدف تركيب 40 مليون عداد خلال 10 سنوات.
وأشار المتحدث باسم الكهرباء إلى سعى الوزارة للتعاقد مع شركات دفع اليكترونى من أجل توفير أكبر عدد ممكن من منافذ شحن الكروت العدادت مسبوقة الدفع.
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