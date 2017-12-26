القوات الفلبينية تقتل 4 متشددين بعد هجوم فى عيد الميلاد





رويترز

قال متحدث عسكرى، اليوم الثلاثاء، إن القوات الفلبينية قتلت أربعة متشددين ينتمون لجماعة موالية لتنظيم داعش فى ضربات جوية نفذتها بإقليم فى جنوب البلاد بعد هجوم للجماعة يوم عيد الميلاد.

وقال الكابتن أرفين إنسيناس المتحدث باسم الفرقة الثامنة للمشاة إن أعضاء فى جماعة (مقاتلو بانجسامورو من أجل الحرية) هاجموا بلدة داتو يونساى بإقليم ماجوينداناو أمس الاثنين فأحرقوا منزلين ودفعوا السكان للفرار.

وتأتى العملية العسكرية الأخيرة بعد قصف الجيش لمسلحين من الجماعة الشهر الماضى دعما لهجمات برية فى منطقة مستنقعات بين إقليمى ماجوينداناو وكوتاباتو تبعد نحو 170 كيلومترا عن مدينة ماراوى.

ووقع القصف مع استمرار هجوم يشنه الجيش بعد أكبر معركة يخوضها داخل منطقة حضرية فى البلاد منذ عقود وهى المعركة حول مدينة ماراوى التى سيطر عليها موالون لداعش لعدة شهور ومن بينهم مقاتلون فى الجماعة، وأثارت سيطرة المتشددين على ماراوى القلق فى المنطقة من صعود الحركات المتشددة.