القوات العراقية تعتقل 6 مطلوبين بقضايا إرهابية فى ديالى

القوات العراقية تعتقل 6 مطلوبين بقضايا إرهابية فى ديالىالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:35 م
الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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اعتقلت القوات الأمنية العراقية فى ديالى اليوم الثلاثاء، 6 مطلوبين بقضايا إرهابية وجنائية فى عدد من مناطق المحافظة.
وذكر بيان لمديرية شرطة ديالى أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن مفارز ودوريات أقسام شرطة بعقوبة وجلولاء وبلدروز ومكافحة الأجرام والطرق الخارجية فى شرطة ديالى، تمكنت من إلقاء القبض على ستة مطلوبين بقضايا إرهابية وجنائية، مضيفة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم".
ومن ناحية أخرى، أوضح بيان لقيادة عمليات بغداد أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط وتفكيك عبوات ناسفة، ومقذوفات مختلفة، وصاروخ واحد، ومعالجة منزل ملغم، فى مناطق، تل طاسة، والشورتان، شمالى بغداد.
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