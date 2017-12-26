القوات الأفغانية تحبط سلسلة هجمات إرهابية فى شرق أفغانستان

القوات الأفغانية تحبط سلسلة هجمات إرهابية فى شرق أفغانستانالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:12 م
العنف فى أفغانستان- أرشيفية
أ ش أ
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أحبطت قوات الأمن والدفاع الوطنى الأفغانى خطة وضعها مسلحون لتنفيذ سلسلة هجمات فى مدينة جلال أباد عاصمة إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان.
وقال المكتب الصحفى لحكومة إقليم نانجارهار - فى بيان بثته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية - إنه تم اكتشاف سيارة مفخخة وثمانى دراجات نارية محشوة بالمتفجرات، وتم إبطال مفعولها قبل نجاح المتسللين فى استخدامها فى شن سلسلة من الهجمات فى مدينة جلال أباد.
وأضاف البيان أنه تم العثور على هذه المتفجرات خلال عملية قامت بها عناصر بالمخابرات الأفغانية فى منطقة خوجيانا، مشيرا إلى أن اثنين على الأقل من عناصر حركة طالبان قتلا خلال العملية بينما تم القبض على ثلاثة آخرين.
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