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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:17 م
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القبض على عامل بورشة حدادة يصنع الأسلحة البيضاء بالجمالية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:50 م
القبض على عامل بورشة حدادة يصنع الأسلحة البيضاء بالجمالية المتهم


كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، القبض على "أحمد م س" 37 سنة، عامل بورشة حدادة، كائنة بشارع العطوف،  لقيامه بالاتجار بالأسلحة البيضاء متخذا من الورشة عمله مكانا لمزاولة نشاطه الغير مشروع.

 

وعلى الفور تم استهداف الورشة بمأمورية بمعرفة النقيب أحمد عبد الله المصري معاون مباحث القسم،  وتم ضبط المتهم وعثر بداخل الورشة على 9 سلاح ابيض " سيف "، 8 سلاح أبيض " خنجر ".

 

وبمناقشته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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