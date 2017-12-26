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القبض على عاطلين هاربين من 27 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:03 م
القبض على عاطلين هاربين من 27 حكما قضائيا فى الإسماعيلية حبس -أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطلين هاربين من 27 حكما قضائيا، بلغ إجمالى العقوبة فيها 22 سنة فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كل من المتهم "خليل.م.س" 24 عاما عاطل ومقيم فنارة دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى 13 حكما قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 10 سنوات بتهم "تبديد" والمتهم "حسن.س.م" 31 عاما عاطل ومقيم سرابيوم دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى 14 حكما قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 12 سنة بتهم "تبديد".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بالضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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