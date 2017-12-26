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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:17 م
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القبض على عاطلين قبل ترويجهما كيلو ونصف حشيش وهيروين بحدائق القبة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:06 م
القبض على عاطلين قبل ترويجهما كيلو ونصف حشيش وهيروين بحدائق القبة مخدرات - أرشيفية


كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات، القبض على "أحمد ا ع" 22 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى القضية رقم 2810 لسنة 2016م الزاوية "ضرب وإحداث عاهة"، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 10574 لسنة 2016م الزاوية "ضرب"، والمقضى فيها بالحبس 6 أشهر، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة قسم شرطة حدائق القبة، مكاناً لتجارته غير المشروعة.

تم استهدافه وضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.250 كيلو، ومبلغ مالى 8200 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "أحمد م غ" 47 سنة، عاطل، السابق اتهامه في 3 قضايا آخرها 6166 لسنة 2017م الزاوية "مخدرات" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 200 جرام، ومبلغ مالى 470 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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