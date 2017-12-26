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القبض على المتهم رقم 12 بسب الإعلامى مصطفى بكرى على موقع فيس بوك

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:03 م
القبض على المتهم رقم 12 بسب الإعلامى مصطفى بكرى على موقع فيس بوك مصطفى بكرى


كتب هيثم سلامة
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أكد الاعلامى و البرلمانى مصطفى بكرى ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن قوات الأمن بقسم دار السلام بجنوب القاهرة، ألقت القبض على المتهم ع . م . ر، وهو المتهم رقم 12 بسبه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وجرى القبض على "١٢" متهما في التحقيقات التي لاتزال جارية بحق العديد من المتهمين بسب مصطفى بكرى علي مواقع التواصل الاجتماعى".

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

 

 

 


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مصطفى بكرى

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