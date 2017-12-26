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العراق: داعش حصل على نصف مليون دولار من عمليات الخطف فى ديالى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:04 م
العراق: داعش حصل على نصف مليون دولار من عمليات الخطف فى ديالى العراق


أ ش أ
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قال القيادى فى الحشد الشعبى العراقى جبار المعمورى،إن تنظيم "داعش"الإرهابى حصل على نصف مليون دولار من عمليات الخطف فى محافظة ديالى خلال عام 2017 .

وذكرت قناة (السومرية نيوز ) العراقية، عن المعمورى قوله :"إن داعش الإرهابى شن سلسلة عمليات خطف فى بعض مناطق ديالى خلال 2017 عبر الخلايا النائمة فى مناطق حمرين وقره تبه ونفط خانة ابتز خلالها أسر المختطفين وحصل على مبالغ مالية تصل إلى نصف مليون دولار أمريكى " .


وأضاف المعمورى،أن عمليات الخطف تحولت إلى دعم مالى يعتمد عليه التنظيم الإرهابى واستثمارها فى إعادة بناء الخلايا النائمة من جديد وهذا ما يوضح أسباب استمرار نشاطه فى بعض المناطق ومنها حمرين رغم الضربات الأمنية من القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي.

 


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