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"الصحفيين" تقرر تأجيل احتفالية التفوق الصحفى.. وتقيم سرادق عزاء لصلاح عيسى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:16 م
"الصحفيين" تقرر تأجيل احتفالية التفوق الصحفى.. وتقيم سرادق عزاء لصلاح عيسى صلاح عيسى


كتب محمد السيد
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قررت نقابة الصحفيين إقامة سرادق عزاء للراحل صلاح عيسى تقديرًا لمسيرته الصحفية والنقابية يوم الخميس المقبل 28 ديسمبر عقب صلاة المغرب أمام مبنى النقابة.

 

وأجلت نقابة الصحفيين فى بيان لها احتفالية التفوق الصحفى إلى موعد لاحق احترامًا لوفاة الكاتب الكبير.

 

 

 


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