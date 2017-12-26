السيطرة على حريق فى منزل بمركز نجع حمادى

مطافى - صورة أرشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
نشب حريق، اليوم الثلاثاء، بمنزل بمنطقة الساحل بنجع حمادى شمالى قنا بسبب ماس كهربائى، دون وقوع إصابات أو وفيات.
تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق بمنزل ملك فوزى عاطف موظف ببنك الإسكندرية بمنطقة الساحل بنجع حمادى، بسبب ماس كهربائى، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه ولا توجد خسائر بشرية، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إضافة تعليق
موظفو شركات التكنولوجيا الأمريكية متورطون فى قضايا جنسية.. رسائل ترصد تواصل العاملين فى مايكروسوفت وأمازون مع أصحاب بيوت الدعارة عبر إيميل العمل.. والتحقيقات تثبت دفع آلاف الدولارات لممارسة الجنس من آسيويات
5 ملفات حائرة فى الرياضة المصرية.. معسكر الفراعنة قبل المونديال ما بين "روسيا و سويسرا والنمسا".. احتراف متعب "مرهون".. ومصير نيبوشا فى الزمالك "مشروط".. وأزمة رئيس الزمالك مرتضى منصور مع نائبه هانى العتال
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة