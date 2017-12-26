السيطرة على حريق فى منزل بمركز نجع حمادى





قنا - وائل محمد

نشب حريق، اليوم الثلاثاء، بمنزل بمنطقة الساحل بنجع حمادى شمالى قنا بسبب ماس كهربائى، دون وقوع إصابات أو وفيات.





تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق بمنزل ملك فوزى عاطف موظف ببنك الإسكندرية بمنطقة الساحل بنجع حمادى، بسبب ماس كهربائى، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه ولا توجد خسائر بشرية، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.