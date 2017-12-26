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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:17 م
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السيطرة على حريق فى منزل بمركز نجع حمادى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:45 م
السيطرة على حريق فى منزل بمركز نجع حمادى مطافى - صورة أرشيفية


قنا - وائل محمد
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نشب حريق، اليوم الثلاثاء، بمنزل بمنطقة الساحل بنجع حمادى شمالى قنا بسبب ماس كهربائى، دون وقوع إصابات أو وفيات.



تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق بمنزل ملك فوزى عاطف موظف ببنك الإسكندرية بمنطقة الساحل بنجع حمادى، بسبب ماس كهربائى، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه ولا توجد خسائر بشرية، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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