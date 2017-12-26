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السيطرة على حريق داخل مخزن فى كرداسة دون إصابات

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:52 م
السيطرة على حريق داخل مخزن فى كرداسة دون إصابات الحماية المدنية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الدفاع المدنى بالجيزة فى السيطرة على حريق داخل مخزن فى كرداسة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن فى كرداسة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

 
 
 
 
 
 

 


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