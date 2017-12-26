السياحة: فتح باب توثيق العمرة بين الشركات المصرية والسعودية 4 يناير





كتبت ميرفت رشاد

أعلنت وزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 4 يناير المقبل.

يأتى ذلك عقب تقدم هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تيسير أعمال غرفة شركات السياحة، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، باستقالته اليوم الثلاثاء، لوزير السياحة يحيى راشد، اعتراضًا على عدم التزام الوزارة بفتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة ومحددة لتشغيل رحلات العمرة هذا العام، بعد مطالبات أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات بوضع خطة محددة لموسم العمرة.

وعلم "اليوم السابع"، من مصدر مطلع بوزارة السياحة، أن يحيى راشد وزير السياحة، قبل استقالة هشام أمين من منصبه.

يذكر أنه تم تعيين هشام أمين فى منصبه كرئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تيسير أعمال غرفة شركات السياحة، بعد استقالة إيمان سامى، ولم يمر على تعيينه سوى شهر.