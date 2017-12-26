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السياحة تخاطب السعودية زيادة عدد الوكلاء.. و4 يناير توثيق العمرة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:06 م
السياحة تخاطب السعودية زيادة عدد الوكلاء.. و4 يناير توثيق العمرة الكعبة المشرفة - أرشيفية


كتبت ميرفت رشاد
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صرح محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، بأن 4 يناير المقبل يشهد بدء توثيق عقود العمرة، لافتًا إلى أن سبب إرجاء موسم العمرة هذا العام يرجع إلى أن عدد الوكلاء السعوديين حوالى 46 وكالة، ويتم تخصيص 5 شركات سياحية مصرية فقط لكل وكيل سعودى، وهو ما سيؤدى إلى عدم إتاحة الفرصة أمام كل الشركات السياحية لتنفيذ العمرة.

 

وأشار فى بيان إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الحج السعودى لزيادة عدد الوكلاء السعوديين حتى يتم إعطاء الفرصة لكل الشركات السياحية المصرية التى ترغب فى تنفيذ العمرة بموجب عقد وكالة.

 

ومن جانبه قال المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة إنه فى ضوء ذلك لم يكن من الممكن فتح باب التوثيق قبل ورود رد إفادة وزارة الحج السعودى على مخاطبة وزارة السياحة لزيادة عدد الوكلاء.

 

وفى السياق نفسه فأنه أثناء انعقاد اللجنة الوطنية للعمرة والحج بالمملكة العربية السعودية، تمت إثارة هذا الموضوع وأفادت اللجنة بأن الآلية التى تتبعها وزارة الحج السعودي والتى تم تطبيقها على السوق الباكستاني، تم فتح باب التوثيق لأول خمس وكلاء خارجيين لكل وكيل سعودي، وعندما يتم استيفاء هذا العدد يتم الفتح تلقائيًا لخمس وكالات خارجية أخرى.

 


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