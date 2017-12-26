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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:21 م
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السودان وتركيا يوقعان اتفاقات للتعاون العسكرى والأمنى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:02 م
السودان وتركيا يوقعان اتفاقات للتعاون العسكرى والأمنى البشير وأردوغان


(أ ف ب)
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 أعلن وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، اليوم الثلاثاء، أن السودان وتركيا وقعا اتفاقات للتعاون العسكرى والأمنى خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم.

وفى مؤتمر صحفى مشترك فى مطار الخرطوم فى ختام زيارة أردوغان التى إستمرت ثلاثة ايام، تحدث غندور عن "اتفاقيات تم التوقيع عليها أمس" الاثنين، من بينها "إنشاء مرسى لصيانة السفن المدنية والعسكرية".

وأضاف أن "وزارة الدفاع السودانية منفتحة على التعاون العسكرى مع اى جهة ولدينا تعاون عسكرى مع الأشقاء والأصدقاء ومستعدون للتعاون العسكرى مع تركيا"، وأضاف "وقعنا اتفاقية يمكن ان ينجم عنها أى نوع من أنواع التعاون العسكرى".

من جهته، قال وزير الخارجية التركى مولود تشاوش أوغلو أنه "تم توقيع اتفاقيات بخصوص أمن البحر الأحمر"، مؤكدا أن تركيا "ستواصل تقديم كل الدعم للسودان بخصوص أمن البحر الاحمر".

وأضاف تشاوش أوغلو الذى تحدث بالتركية وترجمت تصريحاته فى المؤتمر الصحفى أن أنقرة مهتمة بأمن إفريقيا والبحر الأحمر. وقال "نحن مهتمون بأمن السودان وإفريقيا وأمن البحر الأحمر".

وتابع "لدينا قاعدة عسكرية فى الصومال ولدينا توجيهات رئاسية لتقديم الدعم للأمن والشرطة والجانب العسكرى للسودان ونواصل تطوير العلاقات فى مجال الصناعات الدفاعية".

وكان الرئيس التركى الذى زار الاثنين فى اليوم الثانى من زيارته جزيرة سواكن على البحر الأحمر، أعلن أن الرئيس السودانى عمر البشير وافق على أن تتولى تركيا خلال فترة زمنية لم يحددها إعادة الاعمار وترميم الآثار فيها.

وتضم الجزيرة آثارا من عهد الدولة العثمانية التركية وحكمها للسودان ومنطقة جنوب البحر الأحمر فى الفترة من 1821 إلى 1885، وكان الحاكم العثمانى لجنوب البحر الأحمر يستخدم سواكن مقرا له .


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