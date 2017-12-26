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السفير أشرف إبراهيم يستقبل الوفد المصرى المشارك بمؤتمر القانون فى المغرب

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 07:58 م
السفير أشرف إبراهيم يستقبل الوفد المصرى المشارك بمؤتمر القانون فى المغرب سفير مصر لدى المملكة المغربية مع الوفد القضائى المصرى


كتب - محمود محيى
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استقبل سفير مصر لدى المملكة المغربية؛ أشرف إبراهيم؛ اليوم الثلاثاء، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء؛ الوفد القضائى المصرى برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة؛ المشارك فى الدورة الرابعة لمؤتمر القانون فى الشرق الأوسط؛ والذى يعقد تحت رعاية العاهل المغربى الملك محمد السادس؛ خلال الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر الجارى بالعاصمة الرباط.

يضم الوفد المصرى المستشارة فريال قطب؛ رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ والمستشار عصام عبد العزيز شعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الامانة العامة للمكتب التنفيذى بمجلس الدولة؛ وحضر الاستقبال من الجانب المغربى الدكتور خالد الشرقاوى مستشار وزير العدل المغربي؛ ووفد من الوزارة؛ وسكرتير ثالث عمر شعيب من السفارة المصرية بالرباط.

وإلى جانب الوفد المصرى؛ يشارك فى المؤتمر الذى يستمر لثلاثة أيام؛ عدد من وزراء العدل العرب وأفارقة، ورؤساء مجالس الدولة والقضاء فى الدول العربية والافريقية؛ ونخبة من رجال القانون فى الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، إلى جانب عدد من القانونيين والقضاة والمحكمين، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية المختصة من مختلف دول العالم.

ويلقى المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة؛ كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ الذى يعقد تحت عنوان "التحكيم والوساطة فى الشرق الاوسط وأفريقيا؛ ويتناول قضايا القضاء والتحكيم التجارى السعودى، والمرأة والقانون والقضاء، والتحكيم فى مجال عقود التجارة الدولية والاستثمار الأجنبى، والتحكيم فى عقود النقل والطاقة والغاز، كما تتناول الأعمال المصرفية والمالية والتأمين، واختلاف الثقافات وأثرها على أعمال التحكيم، إلى جانب التحكيم فى قضايا المقاولات والإنشاءات الهندسية، وواقع ومستقبل التحكيم فى أفريقيا.

ينظم المؤتمر مركز القانون السعودى للتدريب بالتعاون مع وزارة العدل المغربية، وبشراكة علمية مع جامعة "السوربون"، وجامعة روما 3، ومحكمة التحكيم التجارى الدولى فى باريس كشريك التحكيم، وذلك فى مقر المعهد العالى للقضاء فى الرباط.

 


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