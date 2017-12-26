السراج يعلن التوصل لاتفاق بعودة مهاجرى تاورغاء لمدينتهم مطلع فبراير المقبل

فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة أعلن اليوم عن موعد بدء عودة أهالى تاورغاء إلى مدينتهم فى الأول من شهر فبراير المقبل، بعد أن تم الوصول إلى اتفاق بين ممثلين عن مدينتى مصراتة وتاورغاء ووضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق.

وتقدم رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج بالشكر لكل من ساهم فى تحقيق المصالحة بين الأخوة، معربًا عن تقديره لاستجابة أهالى المدينتين الذين ارتفعوا إلى مستوى المسئولية الوطنية متنازلين للوطن، متطلعين إلى المستقبل الزاهر.

وأصدر السراج قرارا بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزى بتخصيص القيمة المالية اللازمة لجبر الضرر والشروع بصرف الدفعة الأولى من هذه القيمة.

كما أصدر السراج التعليمات بتسخير مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية لتهيئة الظرف الأمنى المناسب لعودة أهالى تاورغاء بأمن وسلام إلى مدينتهم، وتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية لعودتهم، وتمكينهم من العيش الكريم.

ولمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق والوفاء بالالتزامات التى يتضمنها، أصدر السراج قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المدينتين برئاسة وزير الدولة لشئون النازحين والمهجرين وعضوية وزير الحكم المحلى وتتعهد الحكومة بتنفيذ كل الالتزامات المترتبة على الاتفاق خلال العام المقبل.

ودعا السراج كل من يحرص على وحدة الوطن وسلامته واستقراره أن يساهم فى إنجاح وتفعيل هذا الاتفاق، لافتا إلى أن هذا اليوم يشكل خطوة مهمة على طريق المصالحة الوطنية وتضميد الجراح، داعيًا لطى هذه الصفحة المؤلمة لليبيين جميعًا وأن يتطلعوا معًا نحو المستقبل.