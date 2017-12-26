الزراعة: لم نتلق إخطارا رسميا من السعودية بحظر ثمار الجوافة لأسواقها

الزراعة: لم نتلق إخطارا رسميا من السعودية بحظر ثمار الجوافة لأسواقهاالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:41 م
محصول الجوافة
كتب عز النوبى
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قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه حتى الآن لم نتلق إخطارا رسميا من سلطات الحجر الزراعى السعودى بشأن حظر مؤقت لصادرات ثمار الجوافة الطازجة لأسواقها، بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا.
وكانت عدد من وسائل الإعلام تداولت خبرا لوزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بفرض حظر مؤقت لاستيراد ثمار الجوافة الطازجة المصرية، بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا.
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