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الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين بشركة وادى النيل للمقاولات

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 08:14 م
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين بشركة وادى النيل للمقاولات المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية


كتب هانى الحوتى
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أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1152 لسنة 2017، اليوم الثلاثاء، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية.
 
ونشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر رقم 1152 لسنة 2017، وجاءت كالتالى..
 
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