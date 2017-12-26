الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين بشركة وادى النيل للمقاولات

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين بشركة وادى النيل للمقاولاتالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 08:14 م
المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1152 لسنة 2017، اليوم الثلاثاء، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر رقم 1152 لسنة 2017، وجاءت كالتالى..
1
2
3
إضافة تعليق
مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب
"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة