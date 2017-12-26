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الرقابة الإدارية تضبط مدير المساحة بالبحر الأحمر بتهمة تقاضى الرشوة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:05 ص
الرقابة الإدارية تضبط مدير المساحة بالبحر الأحمر بتهمة تقاضى الرشوة رشوة -ارشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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ألقت هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، اليوم القبض على مدير المساحة بالبحر الأحمر،  لتقاضيه رشوة من محام مقابل إنهاء إجراءات تقنين قطعة أرض تبلغ مساحتها 6 آلاف متر بمدينة الغردقة.
 
ونجح ضباط هيئة الرقابة الإدارية فرع البحر الأحمر برئاسه العميد أحمد الهامى والعقيد حسن حفنى وكيل الإدارة من  القبض على المتهم المدعو " عادل. ا " بعد ضبطة متلبساً خلال تقاضيه الررشوة، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 

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