الرقابة الإدارية تضبط مدير المساحة بالبحر الأحمر بتهمة تقاضى الرشوة





البحر الأحمر - عماد عرفة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، اليوم القبض على مدير المساحة بالبحر الأحمر، لتقاضيه رشوة من محام مقابل إنهاء إجراءات تقنين قطعة أرض تبلغ مساحتها 6 آلاف متر بمدينة الغردقة.

ونجح ضباط هيئة الرقابة الإدارية فرع البحر الأحمر برئاسه العميد أحمد الهامى والعقيد حسن حفنى وكيل الإدارة من القبض على المتهم المدعو " عادل. ا " بعد ضبطة متلبساً خلال تقاضيه الررشوة، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.