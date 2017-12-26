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الدوما: جمع توقيعات لدعم ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية يبدأ فى 9 يناير

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:05 م
الدوما: جمع توقيعات لدعم ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية يبدأ فى 9 يناير الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


أ ش أ
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أعلن البرلمانى الروسى، سيرجى بويارسكى، اليوم الثلاثاء، أن تجميع التواقيع لدعم ترشيح الرئيس الحالى فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية قد يبدأ فى 9 يناير.

وقال بويارسكى لوكالة أنباء سبوتنيك "أظن أن جمع التوقيعات سيبدأ فى 9 يناير.. أظن أننا سنتمكن من تجميع 300 ألف توقيع المطلوب، نظرا لأن فلاديمير فلاديميروفيتش لديه تأييد واسع فى جميع المناطق وعند طبقات سكان مختلفة".

 


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