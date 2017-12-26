الدوما: جمع توقيعات لدعم ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية يبدأ فى 9 يناير

الدوما: جمع توقيعات لدعم ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية يبدأ فى 9 ينايرالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:05 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلن البرلمانى الروسى، سيرجى بويارسكى، اليوم الثلاثاء، أن تجميع التواقيع لدعم ترشيح الرئيس الحالى فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية قد يبدأ فى 9 يناير.
وقال بويارسكى لوكالة أنباء سبوتنيك "أظن أن جمع التوقيعات سيبدأ فى 9 يناير.. أظن أننا سنتمكن من تجميع 300 ألف توقيع المطلوب، نظرا لأن فلاديمير فلاديميروفيتش لديه تأييد واسع فى جميع المناطق وعند طبقات سكان مختلفة".
إضافة تعليق
مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب
"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة