الداخلية تكذب برنامجا تليفزيونيا: لم نصدر بيانات حول عدد العمليات الإرهابية

نفى مصدر أمنى مسئول إصدار وزارة الداخلية إية إحصائيات أو بيانات حول العمليات الإرهابية التى وقعت هذا العام ومقارنتها بمثيلتها فى العام الماضى.

وأشار المصدر، أن ما أُذيع أمس من جانب إحدى القنوات الفضائية حول صدور تلك البيانات من وزارة الداخلية هو أمر لا يمت بالحقيقة بأى صلة، مؤكدا وأن الوزارة تعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .