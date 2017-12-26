الخميس .. القائم بأعمال رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى





كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان ، القائم بأعمال رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بعد غد الخميس ، لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتقارير الوزراء المختلفة .

وكان مجلس الوزراء في اجتماع سابق قد وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يخص إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الزقازيق، وكذا إنشاء كلية الحقوق بجامعة دمياط، وذلك بهدف إضافة التخصصات لمطلوبة وتقليل الاغتراب.