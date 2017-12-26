الخميس .. القائم بأعمال رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

الخميس .. القائم بأعمال رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعىالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:26 م
مصطفي مدبولي
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
يرأس الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان ، القائم بأعمال رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بعد غد الخميس ، لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتقارير الوزراء المختلفة .
وكان مجلس الوزراء في اجتماع سابق قد وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يخص إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الزقازيق، وكذا إنشاء كلية الحقوق بجامعة دمياط، وذلك بهدف إضافة التخصصات لمطلوبة وتقليل الاغتراب.
إضافة تعليق
مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب
"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة