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الحوثيون يحولون مساجد وجامعات إلى سجون بالعاصمة صنعاء

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:30 م
الحوثيون يحولون مساجد وجامعات إلى سجون بالعاصمة صنعاء الحوثيون


أ ش أ
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أفادت مصادر يمنية فى العاصمة صنعاء أن مليشيات الحوثى الانقلابية حولت مساجد وجامعات ومقار مدنية إلى سجون ومعتقلات؛ لاستيعاب المختطفين الجدد الذين يتزايد عددهم يوميا، منذ قتل الرئيس السابق على عبدالله صالح.

وأوضحت المصادر- حسبما أفادت فضائية (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء أن مليشيات الحوثى أغلقت جامعة (21 سبتمبر) التابعة لها فى منطقة السواد بحزيز جنوب صنعاء، واقتادت إليها قيادات سياسية وعسكرية من حزب المؤتمر الشعبى العام، حيث تحتجزهم هناك.


وتفرض مليشيات الحوثى طوقا من السرية والتكتم على عشرات السجون السرية المستحدثة خلال الأسابيع الماضية للآلاف من معارضيها الجدد من حزب الرئيس الراحل صالح، فى ظل تناقل روايات متعددة بين سكان صنعاء عن وجود تلك السجون فى مقار مدنية أخرى بينها وزارات ومصالح حكومية ومنازل لقيادات يمنية يحتلها الحوثيون.

 


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