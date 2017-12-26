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"الحرف اليدوية" توقع بروتوكول تعاون مع غرفة الصناعة التقليدية بالمغرب

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:47 م
"الحرف اليدوية" توقع بروتوكول تعاون مع غرفة الصناعة التقليدية بالمغرب اجتماع غرفة الحرف اليدوية


كتبت: دانه الحديدى
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وقعت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع غرفة الصناعة التقليدية بالمغرب، وذلك فى مقر الاتحاد، ويشمل البروتوكول إقامة معرض للغرفة المغربية فى مصر، ومعرض مماثل للمصنعين المصريين بالمغرب.
 
فى هذا الإطار، قال مسعد عمران، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن هذا البروتوكول يأتى تتويجا للمجهود الذى بذلته الغرفة خلال الفترة الماضية، بهدف التعاون مع نظيرتها المغربية، إذ يهدف للتبادل المعرفى والمهنى بالمجالات اليدوية المختلفة والمشهورة بالبلدين، بهدف الخروج بمنتجات، سواء  تقليدية أو حديثة، بروح الحرف القديمة، وتصديرها للخارج.
 
وأشار "عمران"، إلى أن الوفد المغربى زار عددا من ورش الحرف اليدوية المصرية، وتحديدا العاملة فى مجالات السجاد اليدوى والأرابيسك وصناعة الصدف، موضحا أنه من المنتظر أن تنظم الغرفة زيارة للمغرب خلال الفترة المقبلة، للتعرف على الصناعات التقليدية فيها.
 
 
 
 
ويشمل البروتوكول ايضا إقامة معرض للغرفة المغربية فى مصر، وإقامة معرض مماثل المصنعين المصريين بالمغرب.
 

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الحرف اليدوية

الصناعات التقليدية بالمغرب

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