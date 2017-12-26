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الحجر الزراعى: صدرنا 4200 طن جوافة خلال 3 أشهر للسعودية ولم ترفض أى شحنة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:19 م
الحجر الزراعى: صدرنا 4200 طن جوافة خلال 3 أشهر للسعودية ولم ترفض أى شحنة محصول الجوافة


كتب عز النوبى
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  قال الدكتور أحمد العطار ،رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى، إن قرار فرض حظر مؤقتا على ثمار الجوافة الطازجة من قبل  سلطات الحجر الزراعى السعودى لم نخطر به رسميا، ولكن سمعنا عن ذلك فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا .

 

وأكد " العطار" فى تصريحات  لـ"اليوم السابع" ،انه خلال الـ3 شهور الماضية تم تصدير 4200 طن من ثمار الجوافة الطازجة تنطبق عليها جميع الاشتراطات ولم يتم إبلاغنا برفض إى شحنة .

وكانت عدد من وسائل الإعلام تداولت خبرا لوزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بفرض حظر مؤقت لاستيراد ثمار الجوافة الطازجة المصرية، بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا.

 


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