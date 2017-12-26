الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بتنظيم مكتب التحكيم بالوزارة





كتب عمرو دويدار

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، رقم 10230 لسنة 2017، اليوم الثلاثاء، بتنظيم مكتب التحكيم بالوزارة وتحديد قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين.