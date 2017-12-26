الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بتنظيم مكتب التحكيم بالوزارة

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بتنظيم مكتب التحكيم بالوزارةالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:46 ص
وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم
كتب عمرو دويدار
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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، رقم 10230 لسنة 2017، اليوم الثلاثاء، بتنظيم مكتب التحكيم بالوزارة وتحديد قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين.
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