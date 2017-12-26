الجريدة الرسمية تنشر قرار تجديد ترخيص مدرسة خاصة لمدة عام فقط





كتب محمود طه حسين

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 179 لسنة 2017 بشأن تجديد الترخيص لمدرسة رمسيس الخاصة للغات التابعة لإدارة الدقى التعليمية لمدة عام واحد فقط بشكل مؤقت مع التزام المدرسة بتوفيق أوضاعها طبقا للإجراءات التى تستخدمها الوزارة فى نظام التعليم الأمريكى مع التزام الممثل القانونى كتابة بهذا الإجراء دون أن يكسبه هذا الحق الاستمرار فى الترخيص مع الالتزام بتطبيق مناهج الدبلومة الأمريكية فى مبنى المدرسة فقط.

ونص القرار على تغيير جهة الاعتماد المانحة الدبلومة.