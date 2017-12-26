الجارديان: اختفاء آلاف الوثائق الحكومية المهمة من الأرشيف الوطنى البريطانى

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ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن آلاف الوثائق الحكومية التى تسرد تفاصيل مجموعة من أكثر الحلقات المثيرة للجدل فى تاريخ بريطانيا بالقرن العشرين اختفت بعد أن أخرجها موظفون حكوميون من الأرشيف الوطنى البريطانى ثم أبلغوا أنها فقدت.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن وثائق تخص حرب الفوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين وما يعرف بخطاب زينوفيف، الذى قضى على فرص فوز أول حكومة لحزب العمال بالانتخابات عام 1924، قد فقدت.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملفات أخرى مفقودة تتعلق بأول إدارة استعمارية بريطانية فى فلسطين واختبارات على لقاحات شلل الأطفال ونزاعات طويلة الامد على الاراضى بين المملكة المتحدة والارجنتين.

وأضافت الجارديان أن نحو 1000 ملف، يعتقد أن كل واحد منها يضم عشرات الاوراق، تعرضت للفقد، وترددت أنباء عن فقدان الملف المتعلق بفضيحة خطاب زينوفيف بالكامل بعد أن اخذه موظفون بوزارة الداخلية البريطانية من الارشيف الوطني، ورفضت الداخلية الافصاح عن اسباب اخذ الملف او كيفية ومكان فقدانه.

وفى أحيان أخرى، يتم بعناية انتقاء أوراق معينة من داخل ملفات وأخذها، فقد ازال مسؤولون بوزارة الخارجية عددا من الأوراق عام 2015 من ملف يتعلق بقتل الصحفى البلغارى المنشق جيورجى ماركوف فى 1978 برصاصة تحتوى على سم الريسين أثناء عبوره جسر ووترلو بوسط لندن.