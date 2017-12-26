video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الثروة السمكية: إجراءات مشددة ضد مافيا الذريعة ببورسعيد

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:00 ص
الثروة السمكية: إجراءات مشددة ضد مافيا الذريعة ببورسعيد الثروة السمكية - أرشيفية


بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

أكد ثابت السويفى، رئيس المنطقة الشرقية للثروة السمكية ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أصدرت قرارات ثانوية لبدء العمل بمراكز تجميع الذريعة الطبيعية فى جميع المناطق والإدارات المركزية التابعة للهيئة للإعلان عن بدء التقديم للمائيات، طبقا للشروط والضوابط القانونية.

ولفت السويفى، بأن القرار الصادر من الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، الذى يقضى بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمفرخات والذريعة بديوان عام الهيئة لفحص كافة الأوراق والمستندات المقدمة من المائيات، لاستبعاد كل ما هو مخالف لشروط والضوابط المعمل بها.

وأشار السويفى أن جميع الموافقات سيتم إرسالها، لمكاتب حرس الحدود للاستعلام الأمنى، تمهيدا لاستخراج التصاريح اللازمة لبدء العمل فى مراكز التجميع بكل محافظة على حدة، للحفاظ على الذريعة الطبيعية وتسليمها للجهات المعنية.

وتابع: أن المستندات المقدمة لابد أن يكون مرفق بها المناطق المخصصة والمحدد بها المساحة المائية على الطبيعة، على أن تكون العقود سارية وليس عليها مديونيات مستحقة للدولة المتمثلة فى شرطة المسطحات المائية، للحفاظ على المخزون السمكى للذريعة الطبيعية.

فيما أكد السويفى أن الجهات المعنية، سوف تتعامل من خلال إجراءات مشددة تجاه المخالفين من مافيا الذريعة التى تهدر الثروة السمكية بطرق غير مشروعة.

ومن جهة أخرى، أكد السويفى أن رئيس مجلس إدارة الثروة السمكية أصدر قرارا بإلغاء تراخيص المستأجرين بمنطقة الديبة غرب بورسعيد، والمخالفين للنشاط المتعاقد عليه من قبل الثروة السمكية، مع مراعاة تنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس جامعة بورسعيد: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الترم الأول

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الثروة السمكية

مافيا الذريعة



لا تفوتك
بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة