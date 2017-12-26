الثروة السمكية: إجراءات مشددة ضد مافيا الذريعة ببورسعيد





بورسعيد – محمد فرج

أكد ثابت السويفى، رئيس المنطقة الشرقية للثروة السمكية ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أصدرت قرارات ثانوية لبدء العمل بمراكز تجميع الذريعة الطبيعية فى جميع المناطق والإدارات المركزية التابعة للهيئة للإعلان عن بدء التقديم للمائيات، طبقا للشروط والضوابط القانونية.

ولفت السويفى، بأن القرار الصادر من الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، الذى يقضى بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمفرخات والذريعة بديوان عام الهيئة لفحص كافة الأوراق والمستندات المقدمة من المائيات، لاستبعاد كل ما هو مخالف لشروط والضوابط المعمل بها.

وأشار السويفى أن جميع الموافقات سيتم إرسالها، لمكاتب حرس الحدود للاستعلام الأمنى، تمهيدا لاستخراج التصاريح اللازمة لبدء العمل فى مراكز التجميع بكل محافظة على حدة، للحفاظ على الذريعة الطبيعية وتسليمها للجهات المعنية.

وتابع: أن المستندات المقدمة لابد أن يكون مرفق بها المناطق المخصصة والمحدد بها المساحة المائية على الطبيعة، على أن تكون العقود سارية وليس عليها مديونيات مستحقة للدولة المتمثلة فى شرطة المسطحات المائية، للحفاظ على المخزون السمكى للذريعة الطبيعية.

فيما أكد السويفى أن الجهات المعنية، سوف تتعامل من خلال إجراءات مشددة تجاه المخالفين من مافيا الذريعة التى تهدر الثروة السمكية بطرق غير مشروعة.

ومن جهة أخرى، أكد السويفى أن رئيس مجلس إدارة الثروة السمكية أصدر قرارا بإلغاء تراخيص المستأجرين بمنطقة الديبة غرب بورسعيد، والمخالفين للنشاط المتعاقد عليه من قبل الثروة السمكية، مع مراعاة تنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.