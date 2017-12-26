"التنمية الصناعية" تعلن طرح 541 ألف متر أراضى فى السادات والفيوم الجديدة





كتب – إسلام سعيد

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن بدء الطرح العام للأراضى الصناعية فى " السادات والفيوم الجديدة"، لإقامة مشروعات فى 4 قطاعات وهى "الدوائية والهندسية والغذائية والكيماوية".

وقالت الهيئة، اليوم الثلاثاء، إن المساحات المتوفرة تتراوح ما بين 700 م2 وتصل إلى 29500م2 بإجمالى مساحة 514 ألف متر تقريبا، مشيرة إلى أن سعر كراسة الشروط 2000 جنيه لا ترد وتسدد نقدا ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت هيئة التنمية الصناعية، على أنه من يريد الاستفادة من الطرح عليه تقديم دراسة فنية طبقا للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط، وتوريد مبلغ تأمين ابتدائى قدره 50 ألف جنيه بشيك مقبول الدفع أو فى حساب رقم "1440013304127" ببنك الإسكندرية الخاصة بالهيئة، ويتم استكماله كدفعة مقدمة من سعر الأرض حال التخصيص على أن يتم استرداد المبلغ فى حالة عدم التخصيص.