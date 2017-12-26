"التموين" توافق على زيادة حصة الدقيق للعاشر من رمضان





الشرقية – إيمان مهنى

قرر الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، زيادة حصة الدقيق وأسطوانات الغاز لمدينة العاشر من رمضان، وذلك خلال اجتماعه بمستثمرى العاشر من رمضان، لبحث معوقات الاستثمار ومشكلات المدينة، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، واللواء منصور لاشين نائب مدير الأمن لمنطقة العاشر.

واستعرض الحضور مشكلات نقص عدد المخابز، ومنافذ السلع التموينية مقابل الزيادة السكانية المستمرة للمدينة، كذلك مشكلات تأخر تحويلات البطاقات التموينية للمواطنين الوافدين من محافظات إلى العاشر، والذى يحرم العديد من الانتفاع من الخبز المدعم ونقص إعداد المفتشين لتشديد الرقابة على السلع الغذائية.