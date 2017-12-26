التعليم: تطبيق منظومة المناهج الجديدة على طلاب المدارس اليابانية العام المقبل





كتب محمود طه حسين

قالت الدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم، إن المناهج الجديدة التى يجرى إعدادها والقائمة على المهارات والمواطنة من أجل التعليم ستطبق فى المدارس اليابانية العام المقبل.

وأضافت نوال شلبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المدارس اليابانية ستطبق ذات المناهج التى تقوم الوزارة ببنائها، على أن تطبق من العام المقبل على طلاب رياض الأطفال والأول الابتدائى، قائلة: لا يوجد أى اختلاف بين مناهج المدارس الحكومية الرسمية ومناهج المدارس اليابانية عدا أنشطة التوكاتسو التى يتعلمها طلاب اليابانية.

وأنشطة التوكاتسو هى نوع من الأنشطة التربوية تقوم على تنمية الشعور بالجماعة، والمسئولية لدى التلاميذ والطلاب تجاه المجتمع والبيئة المدرسية المحيطة وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجوانب الاجتماعية والعاطفية للطفل والجوانب الأكاديمية، بالإضافة إلى تنمية روح التعاون، ومهارات التعامل مع الآخرين، من أجل إعداد شخصية إنسانية متزنة ومتكاملة.