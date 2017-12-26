التصريح بدفن جثة شاب انتحر بسبب خلافات والدته مع زوجته فى الحوامدية

التصريح بدفن جثة شاب انتحر بسبب خلافات والدته مع زوجته فى الحوامديةالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:11 م
جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت نيابة البدرشين بجنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام للنيابات، بدفن شاب انتحر شنقا بسبب خلافات والدته مع زوجته بمنطقة الحوامدية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
تلقى مركز الحوامدية إخطارا من المستشفى العام يفيد بوصول شاب منتحر، فانتقل فريق من البحث الجنائى لمعرفة تفاصيل الواقعة، وبالتحرى تبين أن المتوفى "م. ر" 25 سنة سائق توك توك.
وبسؤال والدته وشقيقه، أقرا بأن الوفاة طبيعية، وأنه متزوج منذ شهرين فقط، وانتحر بشنق نفسه فى سقف الصالة، بسبب خلافات والدته مع زوجته، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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