"التصديرى للصناعات الطبية": 420 مليون دولار صادرات القطاع فى 11 شهرا





كتب – إسلام سعيد

كشف المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية، أن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 سجلت تراجعًا بنسبة 8.9% لتحقق 420 مليون دولار مقارنة 461 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقال المجلس التصديرى فى تقريره الشهرى – حصل اليوم السابع على نسخه منه – إن صادرات القطاع خلال شهر نوفمبر سجلت 43.5 مليون دولار، منها 6.52 مليون دولار للمستلزمات الطبية و14.80 مليون دولار لمستحضرات التجميل و22.19 مليون دولار كأدوية أخرى.

وأضاف المجلس فى تقريره، أن اجمالى صادرات قطاع الصناعات الطبية والدوائية سجلت 43.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس، منها 6.6 مليون دولار مستلزمات طبية و16.4 مليون دولار كمستحضرات تجميل و20.05 مليون دولار كأدوية أخرى.

فيما سجلت صادرات شهر سبتمبر 33.9 مليون دولار، موزعة كـ 7.6 مليون دولار مستلزمات طبية، و9.5 مليون دولار كمستحضرات تجميل، و16.7 مليون دولار كأدوية أخرى، فيما سجل شهر غسطس صادرات بـ 38.7 مليون دولار، منها 9.3 مليون للمستلزمات الطبية و10.9 مستحضرات تجميل و18.4 مليون دولار أدوية أخرى.

وسجلت صادرات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية خلال يوليه 2017 مبلغ 42.6 مليون دولار، منها 7.7 مليون دولار للمستلزمات الطبية، و15مليون دولار لمستحضرات التجميل، 19.9 مليون دولار أدوية أخرى.

فى سياق متصل، سجلت صادرات شهر يونيو 34.1 مليون دولار موزعة كـ 7.5 مليون دولار للمستلزمات الطبية و10.8 مليون دولار كمستحضرات تجميل و 15.7 مليون دولار للأدوية الأخرى، وحققت صادرات مايو 36.09 مليون دولار منها 7.05 مليون دولار مستلزمات طبية و 13.2 لمستحضرات التجميل و15.7 مليون دولار للأدوية الأخرى.

و سجلت صادرات شهر يونيو سجلت 34.1 مليون دولار موزعة كـ 7.5 مليون دولار للمستلزمات الطبية و10.8 مليون دولار كمستحضرات تجميل و 15.7 مليون دولار للأدوية الأخرى، وحققت صادرات مايو 36.09 مليون دولار منها 7.05 مليون دولار مستلزمات طبية و 13.2 لمستحضرات التجميل و15.7 مليون دولار للأدوية الأخرى.

و سجلت صادرات شهر أبريل 41.5 مليون دولار موزعة كـ 6.5 مليون دولار للمستلزمات الطبية 12.3 مليون دولار كمستحضرات تجميل و22.6 مليون دولار للأدوية الأخرى، وحققت صادرات مارس 38.7 مليون دولار منها 8.4 مليون دولار مستلزمات طبية و 13.2 لمستحضرات التجميل 17.7 مليون دولار للأدوية الأخرى.

وحقق شهر فبراير 32.6 مليون دولار موزعة كـ 5.5 مليون دولار للمستلزمات الطبية 10.4 مليون دولار كمستحضرات تجميل و16.7 مليون دولار للأدوية الأخرى، وبلغت صادرات يناير 30.5مليون دولار منها 6.8مليون دولار مستلزمات طبية و 9.9 لمستحضرات التجميل 13.7مليون دولار للأدوية الأخرى.