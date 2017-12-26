التخطيط: لا تعيينات جديدة قبل انتهاء الدراسات الخاصة بالجهاز الإدارى





كتب : مصطفى عبد التواب

قال رامى جلال، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه فى حالة الاحتياج لسد العجز يتم تنظم مسابقة فى يناير وهى مسابقة مركزية تتمتع بالشفافية، وتأتى بناء على دراسات توضح حجم العجز والفائض فى الجهاز الإدارى المصرى، وفقًا للأماكن الشاغرة وبشرط توافر الموارد المالية".

وأضاف "جلال": هذه الدراسة لم تنتهِ حتى الآن، ومن المنتظر أن تكون بين أيدينا بحلول نهاية يناير المقبل، وبناء عليه فلا توجد احتمالية لتعيينات جديدة قبل نهاية تلك الدراسة".

وتابع "جلال": "تلك الدراسة ستوضح لنا الطريق الذى سنسير فيه، فعلى سبيل المثال سنرى وقتها أن كان يمكن إعادة استغلال الفائض، أن وجد، فى أماكن العجز.. وربما أيضًا يتم سد العجز، أن وُجد، عن طريق الندب أو النقل بين الجهات وفقًا لإرادة الموظفين الحرة".