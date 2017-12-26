التحقيق مع راكب بمطار القاهرة ضبط بحوزته قطع اثرية





كتب كريم صبحى

تباشر نيابة النزهة برئاسة المستشار شريف معتز التحقيق مع راكب ضبط بحوزته قطع أثرية تعود لعصر أسرة محمد على بمطار القاهرة.

وكشفت تحقيقات معتز زكريا وكيل أول نيابة النزهة ، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى إحدى دول الخليج، اشتبه رجال التأمين في راكب ، وبتفتيش حقائبه عثر بها على قطع أثرية ، مضيفا أنه تم استدعاء لجنة للكشف عن القطع ، وتبين أنها أثرية وعلي الفور تمت مصادرة المضبوطات وتحرر محضر للراكب.

وأمر اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الراكب ومصادرة المضبوطات.