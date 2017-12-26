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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:17 م
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التحقيق مع راكب بمطار القاهرة ضبط بحوزته قطع اثرية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:41 م
التحقيق مع راكب بمطار القاهرة ضبط بحوزته قطع اثرية مطار القاهرة-ارشيفية


كتب كريم صبحى
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تباشر نيابة النزهة برئاسة المستشار شريف معتز التحقيق مع راكب ضبط بحوزته قطع أثرية تعود لعصر أسرة محمد على بمطار القاهرة.

وكشفت تحقيقات معتز زكريا وكيل أول نيابة النزهة ، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى إحدى دول الخليج، اشتبه رجال التأمين في راكب ، وبتفتيش حقائبه عثر بها على قطع أثرية ، مضيفا أنه تم استدعاء لجنة للكشف عن القطع ، وتبين أنها أثرية وعلي الفور تمت مصادرة المضبوطات وتحرر محضر للراكب.

وأمر اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الراكب ومصادرة المضبوطات.

 

 


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