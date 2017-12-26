التحقيق مع راكب بمطار القاهرة ضبط بحوزته قطع اثرية

مطار القاهرة-ارشيفية
كتب كريم صبحى
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تباشر نيابة النزهة برئاسة المستشار شريف معتز التحقيق مع راكب ضبط بحوزته قطع أثرية تعود لعصر أسرة محمد على بمطار القاهرة.
وكشفت تحقيقات معتز زكريا وكيل أول نيابة النزهة ، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى إحدى دول الخليج، اشتبه رجال التأمين في راكب ، وبتفتيش حقائبه عثر بها على قطع أثرية ، مضيفا أنه تم استدعاء لجنة للكشف عن القطع ، وتبين أنها أثرية وعلي الفور تمت مصادرة المضبوطات وتحرر محضر للراكب.
وأمر اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الراكب ومصادرة المضبوطات.
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